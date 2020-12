Gand et Vanhaezebrouck, quelle alchimie

Le football n’est pas une science exacte: La Gantoise et Hein Vanhaezebrouck semblent pousser cette vérité encore un peu plus au-delà des limites de la raison.

Qui sait vers quel horizon les pensées de Hein Vanhaezebrouck étaient-elles tournées au moment où Erik Lambrechts a mis un terme à la «Bataille des Flandres» dimanche en milieu d’après-midi? Vers ce 17 mai 2015 peut-être. Vers ce dimanche printanier où sa Gantoise avait franchi un écueil décisif en s’imposant sur cette même pelouse du Breydelstadion contre le même adversaire brugeois. Ce jour-là, le but décisif et tardif de Benito Raman avait permis à sa formation de dépasser le Club sur le terrain et au classement; d’accomplir le pas décisif vers un titre «historique» surtout. Et une Ligue des champions qui le fut tout autant avec une qualification pour les 8es. Le point d’orgue pour le club «buffalo»; pour son entraîneur aussi.