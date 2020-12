Après cette nouvelle désillusion, le coach Philippe Montanier s’est montré très déçu. Pourtant, le tacticien français n’était pas mécontent de la prestation de ses ouailles. « On a bien démarré ce match, puis on a été surpris en contre. Ensuite, on a poussé, on a essayé, mais on a maqué d’efficacité. Mes joueurs n’ont rien lâché, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes, donc il ne faut pas les accabler non plus. Ils ont juste manqué de précision et se sont montrés maladroits à certains moments… »