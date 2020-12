David Goffin ira en Australie via Antalaya en Turquie

David Goffin, qui aime que les choses soient claires, est satisfait. Le début du calendrier ATP est enfin officiel et, depuis Monaco où il s’est entraîné toute cette semaine avec le Russe Daniil Medvedev, 4e joueur mondial et dernier vainqueur du Masters ATP, il a tracé le chemin de sa reprise en 2021. Et celui-ci passera, en tout premier lieu, par la case Antalaya en Turquie, l’un des deux tournois ATP 250 (il y avait aussi Delray Beach en Floride) inscrits à la date du 5 janvier. Soit déjà dans pile deux semaines! Là-bas, celui qui est toujours 15e mondial devrait retrouver des joueurs comme Fabio Fognini (17e), Alex De Minaur (23e), Borna Coric (24e), Benoît Paire (28e), Jan-Lennard Struff (36e) ou Jannick Sinner (37e). Le tournoi est prévu jusqu’au 13 janvier.