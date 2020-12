Noé Dussenne désabusé après la défaite du Standard contre Mouscron: «On aurait pu faire tout ce qu’on voulait, ça ne serait jamais rentré...»

Forcément, après cette nouvelle défaite, l’heure était à la frustration dans le camp liégeois. Au micro d’Eleven Sports, le défenseur Noé Dussenne semblait complètement désabusé. « On a tout donné aujourd’hui. On s’est défoncé sur le terrain, parce qu’on voulait absolument cette victoire... »

Mais, malheureusement pour les Rouches, cette envie ne fut pas suffisante. « Mouscron a eu une seule occasion en première période, et ils ont marqué. Après, ils se sont contentés de défendre et de dégager le ballon... De notre côté, on a tout donné, et on a même marqué, avant que ce ne soit annulé pour hors-jeu. »