Arsenal n’a plus le feu sacré

Quand il a l’occasion d’être totalement seul, Mikel Arteta en arrive-t-il à… envier Ole-Gunnar Solskjaer, son collègue de Manchester United ? À l’instar du Norvégien, l’Espagnol s’est vu confier la destinée sportive d’un club dont il a défendu les couleurs avec la délicate mission d’y reproduire des prestations dignes d’un (très) glorieux passé symbolisé par un coach mythique (22 ans pour Arsène Wenger à Arsenal, 23 ans pour Sir Alex Ferguson à Manchester). Et même si le palmarès d’Arteta renseigne déjà en un an une FA Cup et un Community Shield, le crédit de Solskjaer semble bien plus solide malgré certains flops retentissants (comme la récente élimination en Ligue des champions).

Sans doute parce que les Gunners, à l’inverse des Red Devils, ne parviennent même pas (ou plus) à faire illusion dans le subtop de la Premier League. Le classement ne ment pas : Arsenal (14 points) est plus proche de la Championship que de la Champions League avec quatre points d’avance sur le premier relégable !