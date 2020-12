Le Comité de bioéthique veut relancer le débat sur la vaccination obligatoire

Dans son avis relatif au déploiement imminent de la vaccination anti-covid dans notre pays, qui sera gratuite et non obligatoire, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique soutient, dans les grandes lignes, la stratégie établie par nos différents niveaux de pouvoir. Pour rappel, celle-ci consiste à vacciner d’abord les volontaires parmi certains groupes prioritaires (les résidents et le personnel des maisons de repos et de soin, puis quasi aussitôt le personnel soignant œuvrant en première ligne). A cette cohorte, toujours dans le but de protéger les personnes les plus à risque de développer une forme grave de la maladie, succédera un deuxième grand groupe cible : les travailleurs de la santé au sens large, les 65 ans et plus et les plus de 45 ans atteints de comorbidités, ainsi que les personnes exerçant des métiers dits « essentiels ». Dans un troisième temps, la vaccination sera élargie à l’ensemble de la population adulte, toujours sur base volontaire.