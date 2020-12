Chronique «Détours wallons»: Par abscisses et par ordonnées

C’est peut-être une des conséquences les plus subliminales de la crise sanitaire : de jour en jour, les citoyens attentifs à l’actualité ont pris l’habitude d’être inondés de chiffres, de courbes, de graphiques et de statistiques. Jusqu’il y a peu, il fallait aller par monts et par vaux pour découvrir un pays ou une région. Désormais, c’est par abscisses et par ordonnées qu’on en perçoit les subtilités.

Le Soir mais aussi l’ensemble des chaînes de télévision et des réseaux sociaux ont en quelque sorte rythmé la pandémie : plus vite, moins rapide ; à la hausse, à la baisse ; perspectives optimistes, horizons désespérants, et on en passe.