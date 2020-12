SC Charleroi: Amine Benchaib est déjà devenu bien plus qu’un plan B

Certains joueurs arrivent dans le monde professionnel sur la pointe des pieds, le temps de se faire un petit nom en interne avant de se révéler au grand public. Amine Benchaib n’appartient pas à cette caste. Garçon posé et discret dans la vie de tous les jours, l’ancien joueur de Lokeren avait préféré frapper fort d’entrée. Il ne lui avait en effet fallu que sept petites minutes chez les pros pour inscrire un but somptueux, à Sclessin. Une entrée en matière fracassante sous le maillot de Lokeren qui laissait déjà envisager le meilleur pour le milieu offensif qui n’avait alors que 19 printemps.

La suite fut toutefois nettement plus difficile. La faute à une situation sportive, d’abord, et financière, ensuite, de plus en plus compliquée à Lokeren.