Anderlecht: Bundu suscite l’incompréhension

À qui la faute ? Au lendemain du sixième gaspillage anderlechtois de la saison dans le money-time, quatre hommes étaient pointés du doigt par les observateurs mais aussi et surtout par les sympathisants du RSCA qui ne digèrent pas les nombreuses unités jetées par les fenêtres depuis le début de la saison : Lawrence Visser, Timon Wellenreuther, Vincent Kompany et Mustapha Bundu. Le premier a oublié de siffler une faute de Teodorczyk sur Sardella au début de l’action amenant le but carolo, mais l’entraîneur anderlechtois a eu le bon goût de ne pas polémiquer. En interne, Anderlecht a le sentiment qu’il a été désavantagé par l’arbitrage depuis le début de la saison lorsqu’il se souvient notamment du penalty sifflé contre Kana à Ostende, de celui oublié à Waregem malgré une faute de main de Marcq ou de la dernière action du match au Mambourg. Les Bruxellois ne veulent pas se servir de ces faits de match comme excuse, mais ils n’entendent pas non plus rester éternellement des victimes consentantes.