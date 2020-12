L’entraîneur du Standard Philippe Montanier fait le point sur sa situation: «Mon cas personnel ne compte pas!»

Le Standard coule à pic. Battus par une équipe de Mouscron qui n’avait plus réussi à conserver le zéro derrière depuis le 27 juillet 2019 (0-1 à Saint-Trond) et qui ne l’avait jamais emporté à Sclessin depuis son retour parmi l’élite, les joueurs liégeois n’ont plus que leurs yeux pour pleurer. Philippe Montanier aussi qui sait que la pression s’accentue autour de sa personne et qu’il sera désormais bien difficile d’y résister tant le bilan est négatif. En termes de points évidemment, avec une série catastrophique de 4 points sur 21, mais aussi de jeu. Car si ses joueurs se sont certes battus dimanche, ils ont aussi affiché leurs limites, devenues habituelles désormais.

Philippe Montanier, quelle est votre analyse de cette rencontre ?