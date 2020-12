Grâce à cette victoire facile, les hommes d’Ivan Leko mettent fin à une série de trois défaites et occupent la 7e position du classement de la Jupiler Pro League avec 28 points, autant que les rivaux voisins du Beerschot (6e) mais avec deux matchs joués de plus. Waasland-Beveren fait la mauvaise opération du week-end. Les hommes de Nicky Hayen sont 15e avec 18 points et ne comptent plus qu’un point d’avance sur Mouscron et Malines et quatre sur la lanterne rouge, Saint-Trond.