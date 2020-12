Anderlecht: les joueurs reprendront les entraînements le 2 janvier après une courte trêve

Comme ils en ont pris l’habitude, les Mauves ont disputé un match amical entre eux, samedi à Neerpede. On soulignera le superbe coup franc inscrit par Michel Vlap, qui n’avait pas reçu une minute la veille à Charleroi. Et le doublé de Mustapha Bundu, grand responsable du but carolo au Mambourg. La rencontre s’est terminée sur le score de 3-3 avec des buts de Bouchouari (0-1), Vlap (1-1), Bundu (2-1), Dimata (2-2), Bundu (3-2) et Stroeykens (3-3).

Anderlecht, qui sera en congé dimanche au coup de sifflet final du match contre le Beerschot, reprendra déjà les entraînements le 2 janvier. Il devrait effectuer un mini-stage en Belgique juste avant la reprise.