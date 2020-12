Le Sporting de Charleroi et Gand confirment, le Standard à l’arrêt complet: ce qu’il faut retenir de la 17e journée en D1A (vidéos)

Les Zèbres enchaînent, les Mauves défaits

Ce choc des Sporting ne restera certainement pas dans les annales, tant la rencontre a été pauvre d’un point de vue technique. Néanmoins, les Zèbres – très bien organisés devant un Penneteau qui a sorti l’arrêt du match face à Nmecha – ont pris la mesure des Mauves dans les derniers instants de la rencontre grâce à un but d’Ali Gholizadeh (1-0). Cette réalisation permet aux ouailles de Karim Belhocine de signer une troisième victoire de rang, après les succès acquis à Saint-Trond et au Cercle de Bruges. Les Carolos disposent dorénavant de quatre unités de plus que leurs adversaires bruxellois. Pour Vincent Kompany et ses joueurs, c’est un fameux coup d’arrêt. En effet, ils restaient sur une série de quatre matches sans défaite avec le déplacement au Mambourg (2 victoires et 2 partages). Les Mauves devront dorénavant tenter de se reprendre, le week-end prochain, face au Beerschot pour boucler l’année 2020 sur une note positive.