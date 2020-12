Allemagne

En Bundesliga, le Borussia Dortmund est déjà retombé dans ses travers, en l’absence d’Erling Haaland et Thorgan Hazard, blessés. Le BVB s’est incliné sur la pelouse de l’Union Berlin (2-1). Malgré une réalisation du phénomène Moukoko qui est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du championnat allemand, Witsel et Meunier, titularisés par Edin Terzic, n’ont pas pu éviter ce nouveau revers.