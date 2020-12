Un contrôle coronavirus tourne mal à Waterloo: «Un dérapage policier», estime le père de famille

Un contrôle covid a mal tourné vendredi soir à Waterloo, occasionnant plusieurs blessés.

Les policiers de la zone de la Mazerine et leurs collègues waterlootois ont été appelés à intervenir vendredi soir vers 23h30 dans une habitation privée située à la limite des localités d’Ohain (Lasne) et Waterloo. Une fête rassemblant une dizaine de personnes s’y déroulait. En tout, il y avait cinq jeunes invités en plus de la famille de cinq personnes.

« Une dizaine de policiers pour contrôler une fête rassemblant une poignée de jeunes, c’est de la provocation », a estimé la famille

« La police n’a pas apprécié que nous filmions l’intervention, c’est ce qui a tout déclenché», a expliqué, sur La Première, le père de famille qui parle de dérapage de la police et d’un usage disproportionné de la force.