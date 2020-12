Mutation du coronavirus: ces pays qui ferment leurs frontières au Royaume-Uni

L’apparition au Royaume-Uni d’une nouvelle souche du coronavirus beaucoup plus contagieuse que les autres inquiète les autorités, car elle pourrait être jusqu’à 70% plus contagieuse que la précédente.

La nouvelle souche de coronavirus découverte au Royaume-Uni est «hors de contrôle», a reconnu dimanche le gouvernement britannique, justifiant un reconfinement de Londres et d’une partie de l’Angleterre juste avant Noël. La nouvelle variante du virus, soupçonnée d’être 70% plus contagieuse que la précédente, a été observée au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Alors que l’Espagne a demandé à Bruxelles une réponse «coordonnée» de l’UE, plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Irlande ont annoncé dimanche la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni.

Les Pays-Bas ont été le premier pays à suspendre les vols de passagers en provenance du territoire britannique et ce jusqu’au 1er janvier. La Belgique a suivi en suspendant des vols, ainsi que les trains à compter de dimanche minuit (23H00 GMT).