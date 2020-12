Coupe du monde de ski alpin: Armand Marchant 33e du premier slalom de la saison à Alta Badia

Armand Marchant, dossard 29, a pris la 33e place de la première manche. Le Thimistérien a échoué à 34/100e de la qualification pour la seconde. Tom Verbeke, membre du ski club du Val de Wanne, qui s’est élancé avec le dossard 64 (sur 69) a fini 53e du premier tracé.

Par jour blanc, c’est l’Italien Alex Vinazer qui s’est montré le plus à l’aise, en 54.73 secondes, des techniciens qui n’avaient plus disputé d’épreuve de Coupe du monde depuis dix mois. Il a devancé de 27/100es le Suisse Daniel Yule et de 36/100es l’Autrichien Michael Matt. Marchant, 57.29 a cédé 2.56 secondes. Verbeke 4.37 secondes.