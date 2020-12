Coupe du monde de ski alpin: Armand Marchant cale au démarrage

Armand Marchant n’a pas obtenu le résultat qu’il espérait, ce lundi, lors du premier slalom de la nouvelle saison de Coupe du monde, à Alta Badia, en Italie. Seulement 33e de la première manche, à 2 sec 56 du premier, le skieur de Thimister n’a, en effet, pas réussi à se qualifier pour le deuxième « run » auquel seuls les 30 premiers avaient droit. Trop d’erreurs dans la deuxième moitié du parcours lui ont été fatales.

« J’ai un sentiment mitigé », a précisé Marchant. « Ma première partie a été très bonne, mon ski était bien en place, j’étais techniquement OK, puis j’ai enchaîné les fautes sur la portion la moins pentue, où je me suis presque arrêté deux fois. À ce niveau, avec tous les meilleurs mondiaux présents, c’est forcément rédhibitoire. Si ça passait avec de telles erreurs, ce serait trop facile ! J’attends avec impatience l’étape de Madonna Di Campiglio, mardi soir, pour me reprendre. »