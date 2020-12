Carte blanche: Évaluations à distance à l’Université, un mal sous-estimé?

La session d’examens de janvier approche à grands pas et les modalités d’évaluation ont donc été communiquées aux étudiants du supérieur. Tout cela dans un contexte général difficile dans lequel nos capacités d’enseignement ont été dégradées par le passage au « tout numérique » et dans lequel nos étudiants se retrouvent seuls et désorientés devant la matière à étudier. En tant qu’enseignants, nous réalisons, avec plus de clarté chaque jour, que ces conditions rendent notre mission de transmission du savoir extrêmement difficile à réaliser. À cela vient s’ajouter le doute dans l’esprit des étudiants sur la façon dont ils seront évalués, un doute qui renforce leur confusion quant à la façon d’aborder leurs cours. Pour les sessions d’été, les modalités d’examen avaient été établies dans l’urgence. Elles se résumaient pour la majorité des étudiants à des examens écrits en ligne, ce qui, en raison de l’impossibilité de surveiller les étudiants, a conduit à une fraude massive. Il n’y a pas lieu ici de juger cette fraude. Pour garantir le bon fonctionnement de notre société, les règlements contraignants y sont systématiquement accompagnés d’un dispositif de surveillance et de sanction. Comment peut-on alors imaginer que se passer de surveillance conduise à une issue acceptable sur le plan éthique pour une épreuve aussi contraignante qu’un examen universitaire ? Lire aussi Examens à distance: trouver l’équilibre entre contrôle et confiance Un procédé discriminant Un examen sans surveillance est effectivement discriminant par nature. Il est discriminant sur le plan de la personnalité, car les étudiants qui ont la chance d’être sociables et bien intégrés dans leur cohorte ont la possibilité d’organiser une entraide efficace lors de l’examen. Il est discriminant sur le plan socio-économique, car les étudiants issus d’un milieu socialement défavorisé, où les cursus universitaires sont moins présents, ont moins de possibilités de faire appel à une aide externe, parfois rémunérée, pendant l’examen. Enfin, il est discriminant sur le plan du genre, car, comme de nombreuses études l’ont montré, il existe une disparité entre filles et garçons en ce qui concerne la propension à frauder.

Des conditions difficiles Ces problèmes d’iniquité ont été tant bien que mal tolérés par tous, car l’absence de surveillance était vue comme inéluctable en raison de l’extrême urgence avec laquelle les universités ont dû s’adapter. En revanche, le monde politique est conscient depuis de nombreux mois du risque pour les universités de devoir répondre à des normes sanitaires strictes pour les examens de janvier. Pourtant, n’ayant pas bénéficié d’aide supplémentaire dès la rentrée, les universités ne seront vraisemblablement pas en mesure de garantir de bonnes conditions d’évaluation pour la session à venir. En effet, la solution retenue est essentiellement de privilégier les 1re et 2e années de bachelier en mettant à leur disposition un plus grand nombre de salles d’examen en vue de satisfaire les normes sanitaires de distanciation physique. Lire aussi Sur les réseaux sociaux, l’effrayante détresse des étudiants du supérieur Mais ceci s’est fait au détriment des années supérieures qui elles, ne disposant plus de locaux, seront soumises au régime des examens en ligne. Pour les petites cohortes propres aux années supérieures, cela laisse la possibilité de faire passer des examens oraux en ligne, ce qui, loin d’être idéal, permet au moins de respecter le principe d’équité vis-à-vis des étudiants. En revanche, les grandes cohortes encore existantes en 3e bachelier devront passer des examens écrits en ligne sans surveillance avec les répercussions déjà déplorées cet été.

Un défaut de moyens De plus, si l’augmentation du nombre de salles d’examen pour les 1re et 2e bacheliers permet de satisfaire les normes sanitaires actuelles, cette mesure risque de ne pas être suffisante en cas de recrudescence de l’épidémie après les fêtes de fin d’année. La location de salles de grande capacité hors des campus aurait permis d’assouplir significativement les contraintes sanitaires sur les examens en répartissant les flux d’étudiants entre plusieurs sites mais cette solution a dû être abandonnée faute de moyens. La probabilité de devoir recourir aux évaluations en ligne sans surveillance est donc loin d’être négligeable même pour les très nombreux étudiants de 1re et 2e bacheliers. C’est pourquoi les autorités académiques ont demandé aux professeurs concernés de préparer des épreuves d’évaluation écrites en ligne en plus des examens écrits en présentiel.