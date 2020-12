Le réseau RADiS ambitionne de relocaliser l’alimentation de toute une région. Sa volonté ? Miser sur le bio et le circuit court, le tout collectivement et de manière solidaire.

Pour atteindre ses objectifs, le réseau appelle à une réflexion collective avec les agriculteurs et les producteurs bien sûr, mais aussi les communes et les consommateurs. - Pierre-Yves Thienpont

Développer une filière alimentaire biologique, locale et solidaire dans la région de Dinant, en province de Namur, c’est l’objectif que s’est fixé le réseau RADiS (Réseau Alimentaire Dinant Solidaire), un projet porté par l’ASBL Nature & Progrès, active dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation, et la Fondation Cyrys.