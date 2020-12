Mega World - Le tribunal se prononce mardi ou mercredi sur la faillite

La faillite de Mega World a été plaidée, lundi, devant le tribunal de l'entreprise de Malines. Plus tôt dans la journée, la cour d'appel d'Anvers a déclaré non fondé le plan de réorganisation judiciaire. Selon les administrateurs provisoires, il n'y a plus de possibilité de rendre l'entreprise viable et la faillite est imminente.

"L'endettement croissant est déjà supérieur à 40 millions d'euros et lundi dernier il est devenu clair, lors du conseil d'entreprise, que le personnel est à bout de souffle et veut savoir ce qui va advenir. Les dettes fiscales sont de plus d'un million par mois. Comme il n'y a aucune chance de redémarrer et qu'il n'y a pas plus d'argent dans l'entreprise, il n'y a pas d'autre solution que la faillite", a expliqué l'administrateur provisoire.

Mega World a repris la chaîne de magasins Blokker en Belgique et a déposé une requête le 15 octobre pour démarrer une procédure de réorganisation judiciaire.

Le dossier traité lundi ne concerne que Mega World et non la maison-mère Piocheur.

La faillite est attendue mardi ou mercredi.