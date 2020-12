Les héros invisibles: Aurélien n’a pas oublié les sans-abri

Portrait

Dans les impressionnants locaux du CPAS de La Louvière, l’année du covid s’achève et l’heure du bilan a sonné pour l’assistant social Aurélien Van den Abeele, en première ligne à la tête du dispositif d’urgence sociale : « Les équipes sont fatiguées parce que dans nos métiers, il est particulièrement compliqué de combiner l’action sur le terrain et le télétravail. Cela demande une organisation de tous les instants, éreintante. Mais le bilan est positif : les sans domicile fixe sont d’ordinaire des victimes de l’isolement, on craignait qu’ils soient aussi les oubliés de la crise sanitaire et du confinement. Avec ce que nous avons mis en place, nous avons trouvé les réponses. »