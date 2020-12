Carte blanche: Les cinq facteurs clés pour réussir l’immunité collective contre le coronavirus

En l’absence d’une immunisation collective, les actions préventives comme la quarantaine et la distanciation sociale, même effectives, sont utiles, mais seulement « pour aplatir la courbe ». Ceci permet dès lors aux hôpitaux de contenir les cas graves, et d’éviter une augmentation de la mortalité liée à l’excès de demande de soins. Mais en contrepartie, ces mesures amènent toute une série de désagréments supplémentaires, comme des pressions économiques, et de plus en plus un épuisement psychologique et un sentiment de lassitude liés à une vie sociale limitée.

Toutefois, le débat persiste sur l’opportunité de se faire vacciner. Ceci n’est pas un phénomène nouveau, et a amené les scientifiques à se pencher sur les types de facteurs qui influencent la décision de se faire vacciner. Notamment, le groupe de travail SAGE sur l’immunisation en 2012 a déjà identifié trois grands groupes de facteurs : les facteurs liés au produit et aux professionnels de la santé comme vecteur d’influence ; les facteurs contextuels comme les médias et l’action des décideurs politiques ; et enfin les facteurs personnels.

L’importance des vaccins réside dans le fait que non seulement ceux-ci limitent les risques sanitaires, mais ils permettent surtout de stopper l’épidémie et de retrouver notre vie sociale. La bonne nouvelle à ce stade est que plusieurs vaccins ont passé les différentes phases d’approbation, en plus d’avoir des taux d’efficacité apparemment très élevés, de l’ordre de 90 %. Ceci est typiquement plus élevé par rapport aux taux d’efficacité des vaccins contre la grippe, et pour un virus dont le taux de mortalité est d’un ordre de grandeur bien plus élevé que la grippe.

1. Pas de choix. Urgence de la vaccination.

Le taux d’acceptation du vaccin (en supposant l’absence de contestation de celui-ci) est de l’ordre de 68 %. Etant donné une contamination officielle de l’ordre de 6 % de la population à ce jour, le taux de couverture possible serait dès lors de 67 %, si l’hypothèse d’un taux d’efficacité des vaccins de 90 % est vérifiée. L’immunité collective pourrait dès lors être atteinte pour un taux de reproduction du virus, R0, égal à 3. Néanmoins, les dernières estimations du degré de viralité du covid-19 suggèrent un R0 supérieur à 3, alors que notre enquête considère implicitement que le vaccin est sûr. Sachant que d’autres études montrent que l’incertitude pourrait réduire la volonté de se faire vacciner, au moins au départ de la campagne de vaccination, entre 5 et 10 points, nous sommes donc dans une situation où tout doit être fait pour un déploiement rapide du vaccin et de la manière la plus large possible si on veut arriver à une immunité collective rapidement en Europe. A ce jour le risque est grand que l’on n’y arrive pas.

2. Lancer une campagne sur les non et les indécis

Le taux de non-vaccination est de 13 %, le taux des personnes qui hésitent à se faire vacciner est de 19 %. Autrement dit, les indécis sont la classe la plus importante à convaincre.

3. Facteurs socio-économiques limités.

A part les plus de 60 ans, il faut pousser tous les groupes à plus de conversion. L’expérience avec d’autres vaccins montre l’importance de facteurs socio-économiques dans l’intention de se faire vacciner. Nous trouvons par exemple que l’intention de se faire vacciner est plus faible chez les femmes, la tranche de la population entre 26 et 49 ans, les personnes avec des niveaux d’éducation moins élevés, les entrepreneurs et les indépendants, les personnes qui ne s’intéressent pas à la politique, ainsi que tous ceux qui n’ont pas été surexposés au virus. Cependant, seuls l’âge (au-dessus de 60 ans) et un faible niveau d’éducation ressortent comme variables robustes, lorsqu’on prend en compte dans le modèle d’autres facteurs d’attitudes et de perception des risques liés au covid-19.

Finalement, dans le meilleur des cas (personnes âgées de plus de 60 ans), le taux d’acceptation monte à 78 %, soit un taux effectif maximal de 70 %, pour le segment le plus à risque au covid-19. C’est le seul segment à arriver à l’immunisation naturelle, mais l’immunisation limitée des autres segments peut amener à une aggravation des cas de décès dans cette population des personnes âgées.

4. Le rôle des institutions

Lorsque les autres facteurs sont pris en compte, le taux d’acceptation augmente jusqu’à 78 % pour l’ensemble de la population (et non uniquement les personnes de plus de 64 ans). Les facteurs les plus significatifs étant la perception de la dangerosité du virus, et surtout la confiance dans les institutions (soins de santé, gouvernement et médias). La confiance dans le système sanitaire est le facteur influençant le plus les indécis, les médias et le gouvernement ont le plus d’influence sur le taux de refus. En particulier, le degré d’exagération des médias par rapport à la crise et l’incohérence (et le manque de continuité) des mesures de protection mises en place contre le covid-19 par les autorités publiques minent la crédibilité des discours et le sentiment de bien comprendre la maladie ouvrant ainsi la porte aux incertitudes et aux refus de se faire vacciner.

5. Utiliser la force citoyenne de persuasion, plutôt que le reste

Dans tous les cas, comme dans tout système social, le citoyen reste un important vecteur d’influence. Le citoyen qui respecte les règles de confinement, est plus amené à recommander à son cercle social de les respecter, et de se faire vacciner. En ce sens, à l’instar des mesures prises lors du confinement, mettre les citoyens du bon côté du débat est crucial car le non-respect des mesures de protection amène à des externalités négatives très importantes, qu’il convient de limiter au maximum si on veut en terminer rapidement avec cette pandémie.