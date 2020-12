Des barrages pour quatre places en playoffs

La saison régulière qui démarre ce mardi, dans la foulée d’une préparation réduite au minimum (à peine 49 matches de présaison), devrait se terminer le 16 mai et les playoffs se conclure au plus tard le 22 juillet. Seule la première partie du calendrier a été dévoilée, mais chacune des 30 franchises disputera 72 matches, à la place de 82 habituellement : trois rencontres contre les adversaires de leur Conférence et deux face aux équipes de l’autre Conférence. À noter que les Toronto Raptors, seule franchise canadienne, joueront leurs matches à domicile à Tampa, en Floride, tant qu’une quarantaine de 14 jours est imposée lors de l’entrée au Canada. Les joueurs seront testés quotidiennement et seule une hécatombe de cas pourrait mettre en péril la bonne marche de la saison. Toute personne testée positive sera écartée au minimum 10 jours. Une courte trêve est prévue début mars, mais le All Star n’est pas confirmé.