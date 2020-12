Coronavirus: Israël veut refermer ses frontières à tous les visiteurs «le plus vite possible»

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé son intention d’interdire l’entrée « le plus vite possible » à tous les visiteurs étrangers face à une mutation du nouveau coronavirus dans plusieurs pays, alors que l’Etat hébreu lançait lundi la vaccination grand public.

Le chef du gouvernement a été le premier, samedi, à se faire administrer en Israël le vaccin contre le Covid-19 afin de « donner l’exemple ». Lundi, la campagne de vaccination a été élargie non seulement au personnel soignant mais à la population, en commençant par les personnes âgées de 60 ans et plus.

Tout en débutant cette vaccination, l’Etat hébreu a musclé ses mesures sanitaires en mettant un terme ce week-end à sa politique des pays « verts », c’est-à-dire à partir desquels les voyageurs n’avaient pas à se placer en quarantaine à leur arrivée en Israël.