Timothy Castagne dévoile les objectifs de Leicester: «Conserver la 2e place en Premier League»

Le Diable rouge est de retour. Et il est plus motivé que jamais !

Leicester a réalisé un très bon résultat ce week-end en Premier League. En effet, les Foxes sont parvenus à s’imposer 0-2 à Tottenham, grâce notamment à un but de Toby Alderweireld contre son camp. Timothy Castagne était l’un des Belges présents sur le terrain. Pour son plus grand bonheur, lui qui effectuait son retour.

« C’est déjà bon d’être de retour. Mais c’est encore mieux avec une telle victoire face à une belle opposition », avoue le Diable rouge sur le site officiel de Leicester. « Je me sentais bien. Et ça me fait tellement du bien de pouvoir rejouer. Auparavant, je voyais mes équipiers jouer. Je voulais les aider, mais c’était impossible. J’espère qu’une telle situation ne se reproduira plus à l’avenir ».