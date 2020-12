Un Brexit dur signifierait la fin du tax shelter belge pour les films de Ken Loach

C’était quasi devenu un automatisme : lorsque le réalisateur britannique Ken Loach montait la production d’un film, il associait les Belges à son tour de table, ce qui lui permettait de bénéficier du tax shelter belge comme s’il était un réalisateur national. C’est ainsi que six de ses films – Looking for Eric, The Angels’Share, Route Irish, Jimmy’s Hall, I, Daniel Blake et dernièrement Sorry we missed you – ont tous été coproduits par la société des frères Jean-Pierre et Luc Dardenne, Les Films du Fleuve SA. Faute d’accord sur le Brexit, ce modèle financier pourrait bien être condamné dès ce 1er janvier.