Coronavirus: La vaccination n’est pas obligatoire mais…

L’État laisse la possibilité aux Belges de choisir s’ils veulent (ou pas) se faire vacciner contre le covid. Mais dans certaines circonstances comme pour voyager, on ne pourra pas toujours décider. Et au boulot ? En maison de repos ou pour être assuré ? « Le Soir » a enquêté.

Avec la gratuité, l’autre grand pilier de la stratégie de vaccination en Belgique est son caractère « non-obligatoire ». Une sage décision, à en croire Nathan Clumeck, professeur en maladies infectieuses à l’ULB et au CHU Saint-Pierre : « L’obligation de vaccination doit être adaptée au risque. On a rendu le vaccin contre la variole obligatoire à une époque où elle touchait beaucoup les jeunes qui en sortaient avec de lourdes séquelles. Le covid a surtout un impact auprès des personnes âgées ou des personnes avec des risques de comorbidité. Les jeunes, on le voit déjà dans la résistance face aux mesures, ne sont pas terrorisés par le fait d’attraper le covid. Imposer une vaccination automatique se heurterait à des résistances et des refus. Pénaliser via des amendes serait disproportionné par rapport aux avantages que la société pourrait en retirer. Bien sûr qu’il vaudrait mieux que tout le monde soit vacciné mais on est face à un virus dont le taux de mortalité est de 1 à 2 %, pas face à Ebola où cela monte à 50 à 60 %.