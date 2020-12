Nouvelle souche du coronavirus: dans le Kent, la chasse au patient zéro est lancée

C’est l’interpénétration du Kent (où se trouve le port de Douvres, aujourd’hui coupé du reste de l’Europe) et du sud-est de l’Angleterre avec Londres, un tronçon aux multiples correspondances et emprunté chaque jour par une foule de navetteurs, qui a favorisé la propagation. - Photo News.

Nous sommes le 12 décembre 2020 et, dans la prison d’Elmley, située sur l’île du même nom, désormais reliée au reste du pays par un pont, 40 % des détenus d’une des ailes de l’établissement ont été testés positifs au coronavirus. Une situation jamais vue dans un centre pénitentiaire du Royaume-Uni. À l’heure actuelle, sur les cinq zones les plus infectées par le covid en Angleterre, quatre se trouvent dans le comté du Kent, plus précisément sur l’île d’Elmley, avec ses trois prisons qui présentent toutes un taux de contaminations particulièrement élevé, et dans le district voisin de Swale : il y a dix jours, ce dernier comptait 624 cas pour 100.000 habitants, soit le taux d’infection le plus élevé du Royaume-Uni.