Passa Porta donne du «Courage» aux Bruxellois

Le Parc des Muses, à Molenbeek, est un peu triste ce midi. Il pluvine, alors les ados ne jouent pas au foot sur le mini-stade, les enfants ne gambadent pas dans les allées et sur les pelouses et peu de promeneurs tombent en admiration sur les arbres admirables qui, comme des monuments, embellissent ce parc. Dont un gingko biloba de plus de 150 ans. Une sorte de pancarte orne le tronc d’un érable sycomore. C’est un rectangle en bois, verticalement marqué des lettres du mot « Courage » qui surmontent un texte d’écrivain, poème ou prose, court ou plus long, gravé au pyrolaser dans la langue de son auteur.