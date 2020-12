Coronavirus: A quelles conditions les policiers peuvent-ils pénétrer dans votre domicile?

Il n’y a que trois possibilités pour entrer dans une habitation et constater des infractions aux mesures anticoronavirus.

Les policiers peuvent demander à entrer dans le domicile afin d’effectuer une vérification. Les habitants peuvent refuser et exiger un mandat. - Michel Tonneau.

Par Belga et La rédaction

La visite de policiers au domicile de citoyens, dans le but de vérifier le respect des mesures visant à éviter la circulation du coronavirus, n’est pas du tout une évidence. Autrement dit : non, la police ne peut pas rentrer chez n’importe qui avec pour seul but de vérifier le respect des ‘règles corona’.

La police ne peut entrer dans une habitation privée pour rechercher et constater des infractions aux mesures anti-Covid, ce qu’on appelle la ‘visite domicilaire ’ qu’à certaines conditions strictes, prévues par la circulaire du Collège des procureurs généraux.

Normalement, « le domicile est inviolable ». Il n’y a que trois possibilités pour entrer dans un domicile privé, ont rappelé les procureurs mardi passé.