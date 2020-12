Un premier vaccin approuvé en Europe: quand les autres seront-ils disponibles ?

Le vaccin de Pfizer est le premier des cinq vaccins achetés par la Belgique à recevoir un avis positif. Cinq millions de doses ont été commandées. Et ensuite ? À part pour Moderna, c’est toujours le flou.

Le prochain vaccin à débarquer sur le marché devrait sans doute être celui de l’entreprise américaine Moderna, basé lui aussi sur l’ARN messager. Il a reçu le feu vert de la FDA (autorité sanitaire américaine) ce 18 décembre. Il est prévu que l’EMA se prononce à son tour sur ce dossier le 6 janvier.

Pour la suite, le calendrier est beaucoup moins clair. Deux vaccins à vecteurs viraux sont annoncés pour le premier trimestre – celui d’AstraZeneca et celui de Johnson&Johnson – mais aucune date n’a encore été fixée pour une réunion du Comité des médicaments à usage humain de l’EMA, l’organe appelé à évaluer si la balance bénéfice/risque du vaccin est bonne. Les deux firmes se sont engagées dans une procédure de « rolling review », c’est-à-dire qu’elles soumettent à l’EMA les données au fur et à mesure qu’elles sont disponibles. Si aucune date n’a été fixée, c’est que les dossiers ne sont pas encore complets et qu’il y a encore des données à fournir.