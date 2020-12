Philippe Montanier en plein cauchemar au Standard

L’avenir de l’entraîneur français au Standard ne tient plus qu’à un fil et une victoire samedi contre Saint-Trond pourrait ne pas suffire à sauver sa tête...s’il est encore à Sclessin d’ici là.

Par Jonas Bernard et Didier Schyns

Alors que les joueurs liégeois étaient lundi en congé, leur retour sur le terrain d’entraînement est fixé à ce mardi, la journée de lundi a tourné, à Sclessin, autour de la situation sportive très compliquée que le Standard traverse. Et du coup autour du cas de Philippe Montanier, dont la tête est réclamée par de nombreux supporters du club liégeois et dont le rôle d’entraîneur principal ne tient plus qu’à un fil.

À l’arrivée, aucune décision n’est pourtant intervenue, le technicien normand restant dès lors, jusqu’à nouvel ordre, le T1 des Rouches. C’est en tout cas le message véhiculé par la direction principautaire, qui ne veut pas dire grand-chose en soi et ne permet de ne tirer aucune conclusion. Montanier sera-t-il sur le banc samedi face à Saint-Trond, pour le dernier match de l’année 2020 ? Plus que probablement. Mais sera-ce son dernier avant la désignation de son successeur ? Tentatives de réponses.