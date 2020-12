La voie est ouverte pour une vaccination en Europe: premier vaccin dès lundi en Belgique

Après les Etats-Unis, la Suisse, le Canada ou encore le Royaume-Uni, c’était ce lundi au tour de l’Europe d’approuver le vaccin de Pfizer/BioNTech. L’Agence européenne du médicament (EMA) a rendu un avis favorable unanime à une mise sur le marché conditionnelle de ce vaccin pour les plus de 16 ans. Sur base des données de qualité, de sécurité et d’efficacité du vaccin disponibles, elle a conclu que les bénéfices du vaccin l’emportaient sur les risques. La Commission européenne a donné son autorisation formelle dans la foulée. La campagne de vaccination européenne va donc pouvoir démarrer ce 27 décembre comme prévu. En Belgique, ce lancement aura lieu le lundi 28 dans quatre maisons de repos, a appris lundi soir l’agence Belga. Il sera avant tout symbolique, le vrai coup d’envoi étant prévu le 5 janvier. D’ici à la fin de l’année, nous devrions recevoir les 10.000 premières doses. De quoi vacciner 5.000 personnes (deux doses) dans les maisons de repos (personnel et résidents).