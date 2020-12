«Le rôle des politiques de la zone euro face à la Covid-19»

Nous étions loin de nous douter, fin décembre 2019, quand la Chine a informé l'OMS d'un certain nombre de cas "de type grippal", qu'en l'espace de trois mois l'Europe elle-même deviendrait l'épicentre de la pandémie. Personne ne prévoyait le désastre absolu que cette maladie entraînerait pour nos citoyens. Elle nous a affectés à tous égards, dans la manière dont nous interagissons, dont nous travaillons et dont nous pensons l'avenir.

L'Eurogroupe réunit les ministres des finances qui représentent les pays ayant une monnaie commune: l'euro. Nous nous réunissons régulièrement et sommes en contact permanent. Notre rôle est de coordonner nos politiques dans l'intérêt des citoyens européens. Chacun d'entre nous sait qu'en agissant collectivement nous obtenons plus ensemble que chacun d'entre nous ne pourrait le faire seul.

En tant que président de l'Eurogroupe, j'ai pu observer de près la réponse apportée à cette crise par la politique économique, tant au niveau national qu'au niveau européen. Si 2020 est une année sans précédent récent en ce qui concerne notre santé, elle a également été une année remarquable au vu des décisions économiques prises en réponse à la crise.

Nous avons été confrontés à une maladie qui ne connaît pas les frontières nationales, une pandémie qui se propage par le contact et la connectivité. En 2020, nous nous sommes servis de notre interdépendance économique comme d'une source de force pour répondre à cette menace. Et il est important, en cette fin d'année, de réfléchir à ce qui a été fait, mais aussi d'anticiper 2021.

Premièrement, les gouvernements nationaux ont réagi avec rapidité. L'élément central à cet égard a été de recourir à nos systèmes de fiscalité et de protection sociale pour réagir rapidement et efficacement. La décision de suspendre temporairement les règles budgétaires a clairement montré que cette crise et, de fait, notre réponse à celle-ci seraient différentes. Elle a permis aux gouvernements de prendre une série de mesures de soutien exceptionnelles – tant par leur taille que par leur nature – afin de préserver l'emploi et les revenus. Ces actions ont été essentielles pour amortir l'impact économique des mesures de confinement sur nos économies.

Les institutions de l'UE se sont également employées collectivement à prendre un ensemble de mesures de soutien sans précédent face à ce qui est une crise sans précédent. La Banque centrale européenne a su prendre les devants tout au long de l'année en adoptant des mesures de soutien. Celles-ci ont rendu l'emprunt moins cher pour ceux qui en ont besoin dans toute l'UE. La fusion de leurs politiques et de l'action des gouvernements pour soutenir les économies a été d'une extrême importance pour aider les collectivités et les entreprises à faire face à cette crise.

En avril, l'Eurogroupe, conjointement avec des États membres ne participant pas à la zone euro, est parvenu à un accord sur trois filets de sécurité essentiels, d'un montant de 540 milliards d'euros, qui sont désormais tous pleinement opérationnels. Le programme SURE fournit des fonds pour aider les pays à payer leurs régimes de subventions salariales afin de faciliter le maintien des personnes au travail. La Banque européenne d'investissement dispose d'un plus grand pouvoir pour accorder des prêts aux entreprises, en particulier aux PME, affectées par la Covid-19. Et les gouvernements peuvent avoir accès à une nouvelle ligne de crédit de précaution inconditionnelle mise à disposition par le Mécanisme européen de stabilité.

En sus de ce mécanisme, les dirigeants de l'UE se sont mis d'accord, en juillet, sur un fonds de relance de 750 milliards d'euros pour soutenir les régions et les secteurs les plus touchés par la pandémie, au moyen d'une combinaison de subventions et de prêts. Ce plan est au cœur même de la stratégie de relance de l'UE.

Les ministres des finances ont à présent conclu un accord sur la manière dont nous allons répondre à l'avenir aux difficultés bancaires. Cela fait partie de la manière dont nous renforçons l'euro en renforçant notre capacité à réagir face aux crises.

Ainsi, un retour en arrière sur l'année qui se termine nous montre que l'Union européenne s'est renforcée. Nous avons pris des décisions courageuses dans des domaines qui auraient été impensables il y a à peine un an.

En ce qui concerne l'année 2021, nous devrons garder à l'esprit que les vaccins arriveront, mais que le processus de vaccination prendra du temps. La politique budgétaire devra rester favorable et souple tout au long de l'année, à mesure de l'évolution de la situation sanitaire.

Le moment venu, nous devrons réduire les emprunts. Nous avons pu répondre à cette crise parce que la zone euro est solvable. Les finances nationales étaient en bon état. L'Eurogroupe et tous les partenaires en Europe entameront ce voyage au moment opportun.

Si l'année 2020 a, sans aucun doute, été une année extrêmement difficile et que nous n'oublierons jamais, elle a au moins réaffirmé ce que l'Europe peut faire face à une crise. Les réponses apportées ont été exceptionnelles à tous égards.

Je suis convaincu que, si l'Union européenne n'avait pas existé avant cette crise, nous serions à présent en train d'entamer le lent processus de sa création. Les actions les plus efficaces et les plus puissantes sont celles que nous menons en commun. La convergence des efforts, étayée par la solidarité, a une importance indéniable. Ce n'est pas chose aisée. Certes, les négociations, les discussions sont intenses et difficiles, mais c'est uniquement en raison de l'importance que ces décisions revêtent.

Mais je sais qu'il existe aujourd'hui tant de millions d'Européens sans emploi, inquiets pour leur avenir et leur santé. Nous n'avons ni le temps ni de raison de nous auto-congratuler.

Toutefois, il nous faut prendre conscience de l'ampleur de la riposte et insister sur la nécessité d'une coordination et d'une détermination comparables l'an prochain. Je suis convaincu que l'Europe relèvera à nouveau ce défi et que nous pourrons mener à bien ce voyage ensemble. Et, pour finir par là où j'ai commencé, je peux à présent imaginer que 2021 sera une bien meilleure année.