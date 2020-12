Carnet de bord de l’intensiviste: «Nous sommes résignés à une troisième vague»

Nous avons eu une semaine plus calme que les précédentes, avec surtout des patients non-Covid et deux ou trois patients Covid en isolement, ce qui est plutôt une diminution du nombre de cas. Nous ne recevons pas de signes d’alerte des autres services (admissions, urgences) mais nous restons vigilants : toutes nos discussions médicales portent non pas sur la probabilité d’une troisième vague, mais sur la manière dont nous allons nous organiser durant cette troisième vague. Car elle viendra. Ici, à la Citadelle, une taskforce Covid a été constituée, réunissant trois fois par semaine tous les chefs de service, le directeur médical, le directeur infirmier, la directrice générale Mme Portugaels, plusieurs administratifs, les hygiénistes, les infectiologues, etc. C’est l’occasion d’un point de la situation, une évocation des données de la littérature, un questionnement continu sur la stratégie appliquée, une revue de l’organisation, de la planification.