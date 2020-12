«Nous n’avons pas compromis la sécurité du vaccin»

La commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, n’ose pas encore crier victoire, malgré l’autorisation accordée par la Commission européenne au vaccin de Pfizer/BioNTech, dans la foulée de l’avis favorable rendu par l’Agence européenne du médicament (EMA).

« C’est un moment décisif, aujourd’hui j’ai l’impression de pouvoir voir l’horizon et de terminer cette année sur une note plus positive », explique-t-elle à quelques médias dont Le Soir. Mais elle reste prudente, le futur proche reste incertain vu la situation épidémiologique des Etats membres et le 27 décembre, l’UE va lancer « une campagne de vaccination de masse sans précédent, il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Nous ne pourrons déclarer victoire que lorsque l’on aura battu cette pandémie. Le vaccin ne va pas changer la situation d’un jour à l’autre ». Et de répéter son désormais slogan : le vaccin ne sauvera pas des vies, c’est la vaccination qui le fera.