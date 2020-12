Dakar: la fermeture des frontières contournée avec des vols charters

Amaury Sport Organistion (ASO), l’organisateur du Dakar, va organiser des vols charters afin que tous les participants de la course puissent arriver à temps à Jeddah pour le départ de la course le 2 janvier. ASO a donné plus d’éclaircissements aux participants par mail après que l’Arabie Saoudite a suspendu tous les vols internationaux à destination ou en provenance du royaume et l’accès à son territoire par voies terrestres ou portuaires pour au moins une semaine, sauf pour quelques exceptions dont ASO fait partie.

Au lendemain d’une journée marquée par le stress, les participants du Dakar ont pu respirer avec soulagement en début de soirée. « En réponse aux récentes communications sur la crise sanitaire, un certain nombre de pays, dont le Royaume d’Arabie saoudite, ont pris des mesures limitant l’accès à leur pays », peut-on lire dans le courrier envoyé par ASO, également organisateur du Tour de France.