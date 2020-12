Bone Therapeutics boucle le traitement pour son essai clinique contre l'arthrose du genou

Ce vaste essai clinique, qui évalue plus de 700 patients, aura été réalisé "dans les délais et selon le calendrier prévu", se réjouit Olivier Godeaux, directeur médical de Bone Therapeutics. "L'arthrose du genou reste une maladie dont les besoins médicaux non satisfaits sont importants et qui touche chaque année des centaines de millions de patients à travers le monde. Un résultat positif pour cette étude pivot offrirait à ces patients une nouvelle option thérapeutique potentielle de grande valeur."

La phase 3 consiste en un essai contrôlé, randomisé et en double aveugle pour évaluer le potentiel d'une unique injection intra-articulaire pour la réduction de la douleur arthrosique dans le genou jusqu'à 12 mois. L'étude est menée dans 22 centres répartis dans six pays européens.

La phase 2, qui impliquait 164 patients, "a montré un soulagement de la douleur, à trois mois et à six mois, supérieur à celui procuré" par le traitement actuel de référence dans le traitement de l'arthrose, indique l'entreprise.