Coronavirus - Les postes de télévision allumés sept heures par jour en moyenne pendant le confinement

En mars, avril, octobre et novembre, les familles ont regardé entre 13 et 22% plus la télévision de manière linéaire - c'est-à-dire lorsqu'une émission est visionnée au moment de sa diffusion - que lors des mêmes mois l'an dernier. Cela équivaut à une moyenne de sept heures de télévision par jour. Pendant les mois d'été, lorsque les mesures pour endiguer la propagation du coronavirus ont été assouplies, ce chiffre est tombé à cinq heures et demie, soit encore environ une demi-heure de plus qu'un an plus tôt.

Les émissions d'informations ont particulièrement pu compter sur un regain d'intérêt pendant les mois de confinement. Alors que les clients de Telenet ont regardé en moyenne 69 minutes les actualités en direct chaque mois en 2019, ce chiffre a augmenté d'un cinquième, à 83 minutes cette année. Les plus fortes hausses ont été enregistrées en mars (+35%), en avril (+58%) et en octobre (+16%).

Sur l'année entière, le nombre d'heures a augmenté en moyenne de 9%, et de 16% si l'on ne prend en compte que les heures de visionnage diurnes.