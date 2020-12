Anderlecht et la Loterie organisent des stages pour les enfants du personnel hospitalier

Le club de football du RSC Anderlecht et la Loterie nationale offrent à 50 enfants du personnel des hôpitaux Iris de Bruxelles un stage sportif gratuit pendant les vacances de Noël.

Dans le cadre des opérations « Viva for Life » et « De Warmste Week », les Mauves accueilleront des enfants de 3 à 12 ans. Ils peuvent s’amuser tous les jours à l’Académie de football du RSCA à Neerpede et découvrir toutes sortes de sports « entre les bonnes mains de l’ASBL Sport4you ». Les entraîneurs des jeunes du RSCA se rendront également au stage pour quelques séances d’entraînement de football amusantes.