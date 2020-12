Le retrait de Mediapro validé par la justice: la Ligue française récupère ses droits TV

La Ligue de football professionnel française récupère 80 % des droits de la Ligue 1 et 2.

La justice a validé mardi l’accord entre la Ligue de football professionnel française (LFP) et son diffuseur Mediapro, actant le retrait du groupe catalan à capitaux chinois en vue de la réattribution des droits TV des championnats de France, a indiqué l’avocat du diffuseur Guilhem Bremond.

En homologuant ce protocole d’accord, le tribunal de commerce de Nanterre permet à la LFP de récupérer les droits de 80 % de la Ligue 1 et de la Ligue 2, initialement attribués pour plus de 800 millions d’euros par an à Mediapro, qui n’a pas réglé ses échéances depuis le mois d’octobre.