Le tribunal de l’entreprise de Malines prononce la faillite de Mega World: 650 personnes perdent leur emploi

Le tribunal de l’entreprise de Malines a prononcé mardi la faillite de Mega World, l’ancien Blokker, a indiqué l’administrateur provisoire Thierry Lamar à Belga. Environ 650 personnes perdent leur emploi.

Cette faillite n’est pas une surprise. L’entreprise a plus de 40 millions d’euros de dettes et avait demandé un plan de réorganisation judiciaire qui avait été rejeté précédemment par le tribunal de l’entreprise et par la cour d’appel d’Anvers, car les prévisions de bénéfices avaient été jugées irréalistes. 123 magasins n’ouvriront plus et environ 650 personnes perdent leur emploi.

Le tribunal a désigné les deux administrateurs provisoires, Thierry Lamar et Kristin Van Hocht, comme curateurs. Mardi après-midi, ils se rendront au siège de Mega World à Lierre où ils géreront la liquidation.