La tabelle, c’est vraiment fini

Il a fallu attendre quelques années, depuis le décret sur la protection culturelle du livre de 2017, fixant le prix unique du livre, pour que la tabelle disparaisse, cette sorte de taxe à l’importation imposée par les diffuseurs en Belgique qui mettait le prix d’un roman plus cher en Belgique qu’en France. Mais voilà, ce sera fait à partir du 1er janvier : la tabelle disparaît complètement. Bambi, le nouveau roman de Caroline De Mulder, sera vendu à Bruxelles et à Liège au même prix qu’à Paris, Lyon ou Bordeaux. Dès le samedi 2 janvier donc, l’éditeur fixe le prix et le même livre se vendra au même prix partout, en librairie, en grande surface et en ligne. En tout cas, s’il est paru en 2021. Les livres publiés en 2020 peuvent toujours être vendus avec une tabelle de maximum 4 % pour ceux édités en 2020, de maximum 8 % pour ceux édités en 2019. Mais pas leur réédition en 2021 et après.