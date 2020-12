Coronavirus - Royaume-Uni: des tests pour les routiers envisagés pour la reprise du trafic

Un dépistage dans les ports "fait absolument partie de la discussion", "nous envisageons tout", a déclaré mardi matin la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, sur la chaîne Sky News.

Après la décision prise dimanche soir par la France de suspendre pour 48 heures toutes les arrivées en provenance du Royaume-Uni - particulièrement touché par une souche plus contagieuse du coronavirus, qui a entraîné un troisième confinement pour Londres et certaines parties du sud-est de l'Angleterre - les discussions entre Paris et Londres doivent se poursuivre mardi pour permettre une reprise du trafic.

"Nous sommes en discussion avec nos homologues français", "nous trouverons une solution", a assuré la ministre de l'Intérieur.

Selon elle, quelque 650 camions sont actuellement bloqués sur l'autoroute menant de Londres au port de Douvres, le principal port transmanche fermé au trafic sortant depuis dimanche soir. Plus de 800 poids lourds de plus sont stationnés sur un ancien aéroport voisin.