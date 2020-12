Toutes les facettes de José Saramago

José Saramago (1922-2010) fut un écrivain tardif et considérable. Il n’avait presque rien publié quand, à 60 ans, Le Dieu manchot le révéla au monde et, seize ans plus tard, il était inscrit au palmarès du Nobel. L’essentiel de son œuvre a été traduit en français, avec régularité et rattrapages, à partir de 1987. Les francophones continuaient cependant d’ignorer quelques pans de sa production. A cet involontaire « aveuglement » (titre d’un de ses plus célèbres romans), Un regard sur le monde, anthologie établie par Maria Graciete Besse, remédie de belle manière.