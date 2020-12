Les Livres du Soir vous glissent encore quelques idées de cadeaux

Les lavis de Lamotte

Pilote de guerre est paru en 1942. Saint-Ex était alors à New York. Dans ce livre, il raconte sa mission de reconnaissance du 23 mai 1940 entre Orly et Arras. Le livre était sorti en même temps en français et en anglais. Et Saint-Ex avait demandé à son ami, le peintre Bernard Lamotte, de l’illustrer.

L’édition en anglais proposait 14 lavis de l’artiste, l’édition diffusée en France en décembre 1942 ne reprenait pas ces dessins, elle fut d’ailleurs rapidement retirée de la vente par l’occupant. C’est donc une première que cette très belle édition avec ces magnifiques illustrations dans lesquelles Saint-Ex reconnaissait ses propres souvenirs, alors qu’ils n’étaient que le fruit de l’imagination du peintre.

