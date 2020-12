Nouvelle souche du coronavirus au Royaume-Uni: la Commission se prononce contre les interdictions générales de voyages

La Commission recommande la levée de l’interdiction générale des voyages vers et depuis le Royaume-Uni, en tout cas jusqu’au Brexit économique, le 1er janvier 2021. « Bien qu’il soit important de prendre des mesures de précaution rapide pour limiter la propagation de la nouvelle souche du virus et que tous les voyages non essentiels vers et depuis le Royaume-Uni devraient être découragés, les voyages essentiels et le transit des passagers devraient être facilités », écrit-elle dans une recommandation, que lui avaient demandé les Etats membres, la veille.