Vaccin Pfizer: Puurs, un petit coin de Flandre au cœur de l’attention du monde entier

Reportage

À Puurs, dont la maison de repos Sint-Pieter bénéficiera du premier vaccin injecté en Belgique, on a coutume de dire « tu peux courir nu sur la route. Tout le monde t’a vu mais tu ne croises personne ». Une manière de dire qu’on ne se bouscule pas dans ce coin de Flandre, comme si on se trouvait au milieu de nulle part. Le ballet des camions, sortant depuis le début de la semaine de l’usine Pfizer, en direction de l’Europe entière pour apporter le vaccin contre le covid-19 nous prouve pourtant que, désormais, ce coin reculé est au centre de tout. Puurs, jusqu’alors connue pour abriter la brasserie Duvel, voit aujourd’hui son nom accolé à celui de la société Pfizer et à son vaccin fabriqué au bord de la nationale 16 qui conduit de Saint-Nicolas à Malines.