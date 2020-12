C’est du belge: les sous-exposés des lettres belges

Seize titres publiés, déjà, en quelques mois, dont des romans de Marguerite Van de Wiele, Anne François, Madeleine Bourdouxhe, Nelly Kristink, Caroline Gravière. Toutes ces femmes de lettres, du XIXe et du XXe siècles ont aujourd’hui quasiment disparu du paysage littéraire. Plus moyen de pouvoir lire leurs œuvres. Alors Sara Dombret, juriste et très amoureuse des livres, s’est dit qu’il fallait les faire revenir à la vie en les rééditant. Sa maison d’édition, c’est Névrosée. Comme on vous le disait, 16 titres parus. Et d’autres arrivent.

« Quand je fais des recherches sur ces œuvres méconnues, il n’y a pas de scission entre les hommes et les femmes », explique Sara Dombret. « Et je suis tombée sur des écrivains et des livres que je ne connaissais pas. Comme je m’intéresse à la littérature belge, je voulais aussi mettre à disposition des titres introuvables de gens célèbres ou totalement inconnus. »